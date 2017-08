Local pricing for the Range Rover Velar announced

Land Rover South Africa has announced local pricing for the new Range Rover Velar, opening the order books across the country.

Pricing for the fourth model in the Range Rover family (positioned between the Evoque and Range Rover Sport) starts at R947 700 and stretches through to R1 539 800, with the first deliveries set to take place in the fourth quarter of 2017.

The newcomer will be available locally in Velar and Velar R-Dynamic variants, with four specification levels (base, S, SE and HSE) offered across each. A limited edition Velar “First Edition” will also be available during the first year of sale, with Land Rover saying it will be fitted with “every available option” as standard.

The brand says a total of 17 wheel designs, 13 exterior paints and three exterior trim packs will be offered. Inside, meanwhile, there will be a choice of 15 material finishes.

All models will be fitted as standard with four-corner air suspension, an eight-speed automatic transmission and all-wheel drive. Engine options will include four-cylinder Ingenium diesels offered in 132 kW and 177 kW variants and a four-cylinder Ingenium petrol delivering 184 kW. A 221 kW diesel mill will also be offered, along with a 280 kW supercharged V6 petrol unit.

Pricing:

Range Rover Velar 2,0 diesel 132 kW Base: R947 700

Range Rover Velar 2,0 diesel 132 kW S: R1 028 600

Range Rover Velar 2,0 diesel 132 kW SE: R1 077 900

Range Rover Velar 2,0 diesel 132 kW HSE: R1 172 400

Range Rover Velar 2,0 diesel 177 kW Base: R1 010 400

Range Rover Velar 2,0 diesel 177 kW S: R1 091 300

Range Rover Velar 2,0 diesel 177 kW SE: R1 140 600

Range Rover Velar 2,0 diesel 177 kW HSE: R1 235 100

Range Rover Velar 2,0 petrol 184 kW Base: R947 700

Range Rover Velar 2,0 petrol 184 kW S: R1 028 600

Range Rover Velar 2,0 petrol 184 kW SE: R1 077 900

Range Rover Velar 2,0 petrol 184 kW HSE: R1 172 400

Range Rover Velar 3,0 diesel 221 kW Base: R1 089 000

Range Rover Velar 3,0 diesel 221 kW S: R1 169 800

Range Rover Velar 3,0 diesel 221 kW SE: R1 219 100

Range Rover Velar 3,0 diesel 221 kW HSE: R1 313 700

Range Rover Velar 3,0 petrol 280 kW Base: R1 099 400

Range Rover Velar 3,0 petrol 280 kW S: R1 180 300

Range Rover Velar 3,0 petrol 280 kW SE: R1 229 600

Range Rover Velar 3,0 petrol 280 kW HSE: R1 324 100

Range Rover Velar R-Dynamic 2,0 diesel 132 kW Base: R980 500

Range Rover Velar R-Dynamic 2,0 diesel 132 kW S: R1 061 300

Range Rover Velar R-Dynamic 2,0 diesel 132 kW SE: R1 110 600

Range Rover Velar R-Dynamic 2,0 diesel 132 kW HSE: R1 205 200

Range Rover Velar R-Dynamic 2,0 diesel 177 kW Base: R1 043 200

Range Rover Velar R-Dynamic 2,0 diesel 177 kW S: R1 124 000

Range Rover Velar R-Dynamic 2,0 diesel 177 kW SE: R1 173 300

Range Rover Velar R-Dynamic 2,0 diesel 177 kW HSE: R1 267 900

Range Rover Velar R-Dynamic 2,0 petrol 184 kW Base: R980 500

Range Rover Velar R-Dynamic 2,0 petrol 184 kW S: R1 061 300

Range Rover Velar R-Dynamic 2,0 petrol 184 kW SE: R1 110 600

Range Rover Velar R-Dynamic 2,0 petrol 184 kW HSE: R1 205 200

Range Rover Velar R-Dynamic 3,0 diesel 221 kW Base: R1 121 800

Range Rover Velar R-Dynamic 3,0 diesel 221 kW S: R1 202 600

Range Rover Velar R-Dynamic 3,0 diesel 221 kW SE: R1 251 900

Range Rover Velar R-Dynamic 3,0 diesel 221 kW HSE: R1 346 400

Range Rover Velar R-Dynamic 3,0 petrol 280 kW Base: R1 132 200

Range Rover Velar R-Dynamic 3,0 petrol 280 kW S: R1 213 100

Range Rover Velar R-Dynamic 3,0 petrol 280 kW SE: R1 262 400

Range Rover Velar R-Dynamic 3,0 petrol 280 kW HSE: R1 356 900

Range Rover Velar First Edition 3,0 diesel 221 kW: R1 529 300

Range Rover Velar First Edition 3,0 petrol 280 kW: R1 539 800